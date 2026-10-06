Wohnungsmieten bringen Italiener zur Verzweiflung

Studierende leiden besonders

Besonders schwierig ist die Situation auch für Studierende. Rund 650.000 junge Menschen studieren außerhalb ihres Heimatortes. Gleichzeitig sind gerade Universitätsstädte stark von der Expansion bei Ferienwohnungen betroffen. Die Zahl der Angebote auf der Plattform Airbnb ist dort nach Angaben aus der Branche innerhalb von zehn Jahren um 225 Prozent gestiegen. Viele Studierende weichen deshalb auf günstigere Orte im Umland aus. Wer in Mailand studiert, zieht beispielsweise nach Pavia. Andere bleiben bei ihren Eltern oder pendeln täglich über weite Strecken.