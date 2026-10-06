Einen (fast) perfekten Urlaub in Pasching erleben

Wer „Das perfekte Geheimnis“ gesehen hat, darf sich jetzt auf eine Fortsetzung freuen: Mit „Der perfekte Urlaub“ wagt sich die Freundesgruppe nach ihren geheimnisvollen Enthüllungen gemeinsam nach Mallorca. Die „Krone“ verlost dafür 20x2 Tickets samt Cocktail-Gutschein. Gleich hier mitspielen.
Mit dieser Besetzung ist eine humorvolle Komödie garantiert: Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring, Diana Amft und viele mehr wirken im neuen Film „Der perfekte Urlaub“ mit. Die Gruppe aus „Das perfekte Geheimnis“ stellt ihre Freundschaft erneut aufs Spiel und wagt einen gemeinsamen Kurztrip in den Süden. Hält ihre Verbindung nach dem missglückten Handy-Spiel stand oder bedeutet es das Aus für die Freundschaft?
Film ab für Komödien-Fans!
Ab 22. Oktober startet der Film in den heimischen Kinos und bereits am 21. Oktober (Beginn: 20 Uhr) haben 20x2 „Krone“-Gewinner die Chance, den Film in IMAX-Qualität vor allen anderen zu sehen – und zwar im Hollywood Megaplex Pasching (OÖ). Obendrein gibt’s für die Glücklichen auch noch je einen Wasserball und einen Gutschein für einen „Sex on the Beach“-Cocktail (auch alkoholfrei, einzulösen am 21. Oktober in der StarsBar). Dafür einfach Daten im untenstehenden Formular eintragen. Mitspielen ist bis 9. Oktober um 9 Uhr möglich.