Einen (fast) perfekten Urlaub in Pasching erleben

Film ab für Komödien-Fans!

Ab 22. Oktober startet der Film in den heimischen Kinos und bereits am 21. Oktober (Beginn: 20 Uhr) haben 20x2 „Krone“-Gewinner die Chance, den Film in IMAX-Qualität vor allen anderen zu sehen – und zwar im Hollywood Megaplex Pasching (OÖ). Obendrein gibt’s für die Glücklichen auch noch je einen Wasserball und einen Gutschein für einen „Sex on the Beach“-Cocktail (auch alkoholfrei, einzulösen am 21. Oktober in der StarsBar). Dafür einfach Daten im untenstehenden Formular eintragen. Mitspielen ist bis 9. Oktober um 9 Uhr möglich.