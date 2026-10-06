„Ein Albtraum!“ Jetzt droht der bittere Abstieg

Für die Türken war Italien am Montagabend einmal mehr eine Nummer zu groß. Im „Hinspiel“ in Bursa war man mit 1:4 untergegangen. So deutlich wurde es in Bologna allerdings nicht ganz. Gianluca Scamacca (26.), Riccardo Calafiori (64.) und Pio Esposito (87.) erzielten die Treffer für die Azzuri, die sich zur Stundenfrist eines zeitweise recht offenen Duells den Ausgleich durch das erste Länderspieltor von Aral Simsir (61.) einfingen.