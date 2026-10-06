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Claudia Effenberg: „Ich habe mich zurückgekämpft“

Society International
06.10.2026 11:46
Claudia Effenberg meldete sich nach ihrer schweren Lungenentzündung mit guten Nachrichten aus ...
Claudia Effenberg meldete sich nach ihrer schweren Lungenentzündung mit guten Nachrichten aus dem Spital.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / gbrci, instagram.com/claudiaeffenberg)
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Von krone.at

Nach einer schweren Erkrankung geht es Claudia Effenberg offensichtlich schon ein Stückchen besser. Auf Instagram postete die 61-Jährige ein Foto von sich mit Handtuch auf dem Kopf, im Hintergrund ihr Krankenbett. 

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„Haare waschen nach ca. 20 Tagen ... das sind die kleinen Dinge im Leben! Ich habe mich zurückgekämpft“, schrieb Effenberg am Dienstag zu dem Bild. Sie danke ihrer Familie und den Ärzten und Schwestern.

Mit diesem Instagram-Posting meldete sich Claudia Effenberg zurück:

Schwere Lungenentzündung mit Blutvergiftung
Vor rund zwei Wochen hatte sie eine schwere Erkrankung und einen damit verbundenen Klinikaufenthalt bekannt gemacht. „Ich habe eine sehr krasse Lungenentzündung mit einer Blutvergiftung. Keine Ahnung, wo und wie ich mir das eingefangen habe“, sagte sie damals der „Bild“-Zeitung.

Und verriet weitere Details zu ihrer Behandlung. „Meine Lunge wird punktiert. Laut den Ärzten hat sich da etwas in der Lunge gesammelt. Sie hoffen, dass es nur Wasser ist. Ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat.“ Demnach nahm sie ein Antibiotikum ein, weshalb ihre Werte jeden Tag besser würden.

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Effenberg, die zuletzt auch in Reality-Formaten wie dem RTL-Dschungelcamp zu sehen war, ist seit 22 Jahren mit dem Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg (58) verheiratet.

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