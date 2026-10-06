Claudia Effenberg: „Ich habe mich zurückgekämpft“

Und verriet weitere Details zu ihrer Behandlung. „Meine Lunge wird punktiert. Laut den Ärzten hat sich da etwas in der Lunge gesammelt. Sie hoffen, dass es nur Wasser ist. Ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat.“ Demnach nahm sie ein Antibiotikum ein, weshalb ihre Werte jeden Tag besser würden.