„Die Russen machen sich nicht ins eigene Nest“

„Wir hatten Glück – aber das ist keine Strategie“

Er sei von den jüngsten Warnungen aus Deutschland nicht überrascht. Russland betrachte sich längst als in einem Konflikt mit dem „kollektiven Westen“ befindlich und setze dabei nicht nur auf militärische Mittel, sondern auch auf Geheimdienstoperationen, Sabotage, Desinformation – und Anschläge. „Bisher hatten wir Glück, dass solche Operationen erkannt wurden oder durch technische Defekte beziehungsweise Fehler der Täter scheiterten. Aber Glück ist keine Strategie“, sagt Gressel. Es könne jederzeit passieren, dass ein solcher Anschlag erfolgreich durchgeführt werde.