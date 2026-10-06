Nächster Sieg – Hohenems weiter Top of the League!

Sieg Nummer neun für Hohenems in der laufenden Westliga-Saison! Der Tabellenführer mühte sich im Derby bei den Altach Amateuren zu einem 2:1-Erfolg und lacht weiter von der Spitze. Kitzbühl überrascht in Dornbirn mit einem 2:0-Sieg. Die Highlights der Runde gibt es im Video.