Überraschung! Schwarz beendet Slalom-Karriere

„Das war sicher eine der härtesten Entscheidungen meiner Karriere, aber vier Disziplinen lassen sich einfach nicht mehr vereinbaren“, erklärte Schwarz bei einem Medientermin. Vor allem die Zeit um Weihnachten und Neujahr biete kaum Zeit für Regeneration, hinzu kommt die Verletzungshistorie mit dem Kreuzbandriss im Dezember 2023. „Da muss ich einfach vernünftig sein. Ich habe die letzten Jahre gespürt, dass es einfach mehr Sinn macht, sich auf gewisse Sachen zu fokussieren, als in vier Disziplinen Mittelmaß zu sein.“