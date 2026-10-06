Zwei, die für „ihren“ Tennisplatz alles geben

Angelika und Raimund Tünkler sorgen in Klagenfurt dafür, dass nicht nur die Plätze in Schuss sind, sondern auch die Gemeinschaft lebt. Deshalb wurden sie zu einen von zehn Herzensmenschen nominiert.
Ein Ort mitten in Klagenfurt, wo Herzlichkeit und sportliche Leidenschaft Hand in Hand gehen: Auf den Post-Tennisplätzen treffen Jung und Junggebliebene aufeinander, es wird dem gelben Filzball nachgejagt und an Sommerabenden über Matchbälle oder Privates philosophiert.
Bis zu 16 Stunden pro Tag am Tennisplatz – ehrenamtlich
Dass dieser besondere Ort so lebendig ist, ist Angelika und Raimund Tünkler zu verdanken. Vor zwei Jahren kamen die beiden zunächst als Gäste zum Tennisplatz – heute stehen sie selbst hinter der Theke, bewirten die Sportler und kümmern sich mit viel Herzblut um die gesamte Anlage und das bis zu 16 Stunden am Tag – ehrenamtlich und mit viel Herzblut.
„Das gehört einmal belohnt. Die beiden leisten irrsinnig viel im Hintergrund und sind einfach für uns da“, so Thomas Watscher, der mit dem Verein Post SV Kärnten Klagenfurt die beiden zum „Herzensmenschen“ nominierte.
Während Raimund draußen für perfekte Bedingungen sorgt, zaubert Angelika in der Küche Mittagsmenüs: „Nach den Wünschen unserer Gäste.“
Tennisplatz wird ein Stück weit auch zu Hause für Sportler
Doch auch die Spieler packen mit an, wenn es um die Wartung der Anlage geht. Es ist ein gemeinsames Miteinander, denn das schönste ist wohl, dass „ihre Buam“ nicht nur gerne auf den Tennisplätzen spielen, sondern sich dort ein Stück weit auch zu Hause fühlen.
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