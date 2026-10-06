Zwei, die für „ihren“ Tennisplatz alles geben

Bis zu 16 Stunden pro Tag am Tennisplatz – ehrenamtlich

Dass dieser besondere Ort so lebendig ist, ist Angelika und Raimund Tünkler zu verdanken. Vor zwei Jahren kamen die beiden zunächst als Gäste zum Tennisplatz – heute stehen sie selbst hinter der Theke, bewirten die Sportler und kümmern sich mit viel Herzblut um die gesamte Anlage und das bis zu 16 Stunden am Tag – ehrenamtlich und mit viel Herzblut.