4:3 – Starkl schießt Kremser zum nächsten Erfolg!

Der Erfolgslauf von Krems in der 3. Liga geht weiter! Die Maierhofer-Elf entscheidet das Traditionsduell gegen den Wiener Sportclub mit 4:3 für sich. Ex-Bundesliga-Kicker Dominik Starkl avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner. Die Highlights der Runde gibt es im Video.