Schlafendes Paar aus verrauchter Wohnung gerettet

Schlafendes Paar und Brandursache

Weiterer Räume wurden von einem Atemschutztrupp durchsucht. Dabei fanden sie ein schlafendes Paar. Von ihrer Wohnung ging auch der Rauch aus. Schnell fanden die Einsatzkräfte auch die Brandursache – zurückgelassenes Essen auf dem Herd hatte zu schmoren begonnen und den Einsatz ausgelöst. „Mit einem Hochleistungslüfter haben wir die Wohnung nach der Rettung des Paars wieder rauchfrei gemacht“, so die Hauptfeuerwache.