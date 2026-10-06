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Mieter schlugen Alarm

Schlafendes Paar aus verrauchter Wohnung gerettet

Kärnten
06.10.2026 08:22
Die Hauptfeuerwache Villach, die Feuerwehr Judenburg und die Feuerwehrleitstelle Villach rückten ...
Die Hauptfeuerwache Villach, die Feuerwehr Judenburg und die Feuerwehrleitstelle Villach rückten aus.(Bild: Hauptfeuerwache Villach)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

In der Nacht auf Dienstag schlugen die Mieter einer Mehrparteienwohnung im Villacher Stadtteil Völkendorf Alarm. Starker Brandgeruch verbreitete sich in einem Wohnhaus. 

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Ein starker Brandgeruch riss die Bewohner des Mehrparteienhauses aus dem Schlaf und auch der Rauchmelder schlug Alarm. Sie verständigten sofort die Feuerwehr. So rückten die freiwilligen Helfer der Feuerwehrleitstelle Villach, die Hauptfeuerwache Villach und die Feuerwehr Judenburg aus. 

„Als unsere Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bemerkten wir schnell, dass sich noch Personen hinter einer versperrten Tür aufhielten. Sie konnten sich nicht selbstständig befreien. Wir mussten die Türe gewaltsam aufbrechen“, berichtet Hauptbrandmeister Scharf Alexander, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach. Das Stiegenhaus war zu dem Zeitpunkt schon stark verraucht.

Schlafendes Paar und Brandursache
Weiterer Räume wurden von einem Atemschutztrupp durchsucht. Dabei fanden sie ein schlafendes Paar. Von ihrer Wohnung ging auch der Rauch aus. Schnell fanden die Einsatzkräfte auch die Brandursache – zurückgelassenes Essen auf dem Herd hatte zu schmoren begonnen und den Einsatz ausgelöst. „Mit einem Hochleistungslüfter haben wir die Wohnung nach der Rettung des Paars wieder rauchfrei gemacht“, so die Hauptfeuerwache. 

Vergessenes Essen begann am Herd zu schmoren.
Vergessenes Essen begann am Herd zu schmoren.(Bild: Hauptfeuerwache Villach)

Die anderen Mieter des Hauses wurden vom Roten Kreuz untersucht. Sie blieben unverletzt. „Wir rücken oft zu Einsätzen aus, wo die vorgeschriebenen Heimrauchmelder in Wohnungen zum Lebensretter werden und weiteren Schaden verhindern“, ist Scharf froh über den glimpflichen Ausgang des Einsatzes.

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