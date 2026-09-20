„Captain Niki“: Angler mit Vorliebe für Tattoos

Nikolas Veratschnig ist seit einigen Tagen hochoffiziell Kapitän des FC Red Bull Salzburg. Der Kärntner hat sich binnen kurzer Zeit zum Schlüsselspieler entwickelt. Die „Krone“ stellt ihn näher vor: Was er in seiner Freizeit gerne macht, wer sein bester Kumpel im Team ist und welche Tattoos seinen Körper zieren.