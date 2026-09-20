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„Captain Niki“: Angler mit Vorliebe für Tattoos

Red Bull Salzburg
20.09.2026 09:00
Kapitän Nikolas Veratschnig spricht zur Mannschaft.
Kapitän Nikolas Veratschnig spricht zur Mannschaft.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Nikolas Veratschnig ist seit einigen Tagen hochoffiziell Kapitän des FC Red Bull Salzburg. Der Kärntner hat sich binnen kurzer Zeit zum Schlüsselspieler entwickelt. Die „Krone“ stellt ihn näher vor: Was er in seiner Freizeit gerne macht, wer sein bester Kumpel im Team ist und welche Tattoos seinen Körper zieren.

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„Endlich können wir es klären – Niki ist unser Kapitän für die Saison“, sagte Bullen-Coach Danny Röhl vor wenigen Tagen. Schon in den Wochen zuvor war Nikolas Veratschnig mit der Kapitänsbinde aufgelaufen.

Dabei machte der 23-Jährige seine Sache auf dem Platz wie auch abseits davon so gut, dass es keinen Grund gab, daran noch einmal zu rütteln. Grund genug für die „Krone“, den Schlüsselspieler näher vorzustellen:

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  • Der Angler: Hat Niki Zeit, geht er gerne angeln. „Da nehme ich die Dartscheibe mit und hole den Fisch raus, wenn er beißt.“ Angefangen hat er mit zwölf Jahren. Sein bislang größter Fang: Ein 16 Kilo schwerer Karpfen.
  •  Der Familienmensch: Nicht mehr vom Haken lässt der Teamspieler Freundin Sarah. Seine Herzensdame ging mit ihm nach Salzburg, gemeinsam bereisen sie die Welt. Bei Spielen ist sie meist dabei und sein größter Fan. Seit einigen Wochen sind sie stolze Hundbesitzer, Maltipoo Bruno hält die beiden auf Trab. Fußballverrückt ist indes die gesamte Veratschnig-Familie. „Meine Papa hat auch gespielt, allerdings unterklassig.“ Seine Schwester arbeitet indes für den WAC.
  •  Der Kapitän: Schon nach dem ersten Spiel mit der Binde am Arm erklärte er: „Es ist für mich eine große Ehre.“ Daran hat sich nichts geändert, gemeinsam mit Haris Tabakovic fungiert er als verlängerter Arm des Trainers. Sein bester Kumpel im Team ist Dominik Schmid. Beide wohnten anfangs im selben Hotel und fuhren gemeinsam zum Training. Da „funkte“ es.
Zahlreiche Tattoos zieren den Körper von Niki Veratschnig.
Zahlreiche Tattoos zieren den Körper von Niki Veratschnig.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
(Bild: Christoph Nister)
(Bild: Christoph Nister)
(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
  • Der Tattoo-Liebhaber: Mit Augenzwinkern könnte man sagen: Niki hat einen Pecker! Gemeint ist, dass er regelmäßig zum Tätowierer geht. Ein Tattoo zeigt das Datum, an dem er und Sarah zusammenkamen – sie ließ sich den gleichen Körperschmuck stechen. Das Sternzeichen seiner Eltern sind ebenfalls auf Veratschnigs Haut zu finden wie Stationen und Koordinaten seines US-Trips mit seiner Freundin. Hinter dem Adler am Bein steckt keine besondere Geschichte. „Den habe ich mir stechen lassen, weil ich das Motiv geil finde.“

    Ein „K“ samt Krone zeigt die Verbundenheit zu seinen besten Freunden, das Wort „Right“ indirekt auch. „Da war ich mit einem Freund auf Urlaub. Es war schon spät“, lacht er. Ebenfalls verewigt ist sein Motto „Memento mori“, frei übersetzt: „Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst.“ „Danach lebe ich“, sagt Niki. „Ich genieße den Moment habe Spaß an dem, was ich mache.“ Das spürt man auf dem Platz.
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