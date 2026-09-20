„Captain Niki“: Angler mit Vorliebe für Tattoos

Nikolas Veratschnig ist seit einigen Tagen hochoffiziell Kapitän des FC Red Bull Salzburg. Der Kärntner hat sich binnen kurzer Zeit zum Schlüsselspieler entwickelt. Die „Krone“ stellt ihn näher vor: Was er in seiner Freizeit gerne macht, wer sein bester Kumpel im Team ist und welche Tattoos seinen Körper zieren.
„Endlich können wir es klären – Niki ist unser Kapitän für die Saison“, sagte Bullen-Coach Danny Röhl vor wenigen Tagen. Schon in den Wochen zuvor war Nikolas Veratschnig mit der Kapitänsbinde aufgelaufen.
Dabei machte der 23-Jährige seine Sache auf dem Platz wie auch abseits davon so gut, dass es keinen Grund gab, daran noch einmal zu rütteln. Grund genug für die „Krone“, den Schlüsselspieler näher vorzustellen:
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