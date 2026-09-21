Hohe Schulden nach unglücklicher Online-Liebe

Schließlich nahm die Frau aus dem Bezirk Mattersburg einen Kredit in der Höhe von 50.000 Euro auf und überwies die gesamte Summe an ihren vermeintlichen Verehrer. Später kamen ihr aber Zweifel, sie wandte sich schließlich an die Polizei. Die Exekutive warnt nun erneut vor der neuen Online-Betrugsmasche. Es ist bereits der zweite derartige Fall in kurzer Zeit im Burgenland.