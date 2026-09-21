Eisenstadt wird zur pinken Stadt: Gemeinsam stark

Über QR-Codes können Besucher zudem direkt für die Krebshilfe spenden. „Was vor wenigen Wochen mit einer Idee begonnen hat, ist zu einer breiten gemeinsamen Initiative geworden“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner. Auf dem Programm der 15 Veranstaltungen stehen unter anderem eine musikalische Perückenshow mit Tina Well, ein Infoabend des Rotary Clubs, eine pinke Modenschau sowie verschiedene Sportveranstaltungen.

Bis zum 1. Oktober wird in Eisenstadt noch eifrig vorbereitet. Dann heißt es: Licht an für Pink und die Stadt wird zum sichtbaren Zeichen für Vorsorge, Hoffnung und Solidarität.