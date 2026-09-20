Revanche: Spannendes Stück im Pulverturm

Am Freitag spielte er noch in St. Andrä am Zicksee im Saal des ehemaligen Gasthofs Seywerth und brachte vor 180 Besuchern – der Saal wurde fast zu klein für den großen Andrang – seine „Zoogeschichten – politisch korrekte Viechereien.“ Etliche Lacher inklusive. Aber nicht nur der Besucherrekord kann sich sehen lassen, auch die Summe, die eingespielt wurde, immerhin 3.000 Euro Reingewinn war so hoch wie nie. Das Geld kommt erneut dem „VinzenzGwölb“ der Barmherzigen Schwestern in Wien zugute.