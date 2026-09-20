Revanche: Spannendes Stück im Pulverturm

Militärpfarrer Alexander Wessely ist Schauspieler – und tut Gutes mit seinen Projekten. Gerade sammelte er in St. Andrä am Zicksee 3.000 Euro fürs „VinzenzGwölb“. Ab 25. September spielt er in Eisenstadt.
Am Freitag spielte er noch in St. Andrä am Zicksee im Saal des ehemaligen Gasthofs Seywerth und brachte vor 180 Besuchern – der Saal wurde fast zu klein für den großen Andrang – seine „Zoogeschichten – politisch korrekte Viechereien.“ Etliche Lacher inklusive. Aber nicht nur der Besucherrekord kann sich sehen lassen, auch die Summe, die eingespielt wurde, immerhin 3.000 Euro Reingewinn war so hoch wie nie. Das Geld kommt erneut dem „VinzenzGwölb“ der Barmherzigen Schwestern in Wien zugute.
Ein Kriminalstück im Pulverturm zu Eisenstadt
Ab kommendem Freitag spielt der Militärdekan dann in Eisenstadt – diesmal in einem ganz anderen Genre. „Revanche“ heißt das Stück und Alexander Wessely verspricht ein „Kriminalstück der Extraklasse.“ Aufgeführt wird es von 25. bis 27. September im Pulverturm, Beginn ist um 19 Uhr, das Stück dauert 90 Minuten, der Eintritt ist frei, Spenden für Sozialprojekte sind aber gerne gesehen.
Alexander Wessely kurz zum Anfang des Stückes: „Ein Kriminalautor erfährt, dass seine Frau ihn betrügt und lädt den Liebhaber der Frau zu sich ein. Die beiden unterhalten sich, der Autor schlägt dem jungen Mann vor, den Schmuck der Gattin zu stehlen. Er würde ihm beim Einbruch helfen und während der Liebhaber den Schmuck verkaufen könne, würde er die Versicherungssumme kassieren. Gesagt, getan, doch der Autor zieht eine Waffe, droht dem jungen Mann ihn zu erschießen
Wie es weitergeht – nun, das müssen Sie ab Freitag selbst herausfinden! Mit Alexander Wessely steht Niklas Zoubek auf der Bühne. Theatergeher kennen ihn heuer vom Theater Sommer Parndorf. „Niklas ist ein hervorragender Schauspieler. Ein Name, den man sich merken muss“, so Wessely.
Platzreservierungen unter alexander.wessely@mildioz.at oder aber per SMS unter 0664 622 1940.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.