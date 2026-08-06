Alkolenker überschlug sich wegen eines Hasen

Weil er laut eigenen Angaben einem Hasen ausweichen musste, kam ein 24-Jähriger am Mittwochabend in Vorchdorf mit seinem Pkw von der Straße ab und überschlug sich. Es könnte aber auch sein, dass seine Alkoholisierung – er hatte 1,18 Promille – Grund für den Abflug war.
Ein 24-Jähriger aus Stadl-Paura lenkte seinen Pkw am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf der L1306 von Kirchham kommend Richtung Vorchdorf. Laut eigenen Angaben sprang ihm im Gemeindegebiet von Vorchdorf plötzlich ein Hase auf die Fahrbahn und er musste ausweichen. Daraufhin kam der Mann links von der Fahrbahn ab, schlitterte über eine Böschung, touchierte zwei Leitpflöcke und überschlug sich in einer Wiese.
Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,18 Promille, dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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