Alkolenker überschlug sich wegen eines Hasen

Ein 24-Jähriger aus Stadl-Paura lenkte seinen Pkw am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf der L1306 von Kirchham kommend Richtung Vorchdorf. Laut eigenen Angaben sprang ihm im Gemeindegebiet von Vorchdorf plötzlich ein Hase auf die Fahrbahn und er musste ausweichen. Daraufhin kam der Mann links von der Fahrbahn ab, schlitterte über eine Böschung, touchierte zwei Leitpflöcke und überschlug sich in einer Wiese.