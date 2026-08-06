Junger Wanderer rutschte bei Abstieg 50 Meter ab

Einen folgenschweren Ausrutscher leistete sich ein 24-jähriger Niederländer bei einer Wanderung in Hallstatt. Der junge Mann vertraute bei seinem Abstieg einer App, geriet in einen unmarkierten Steig und rutschte dort 50 Meter ab. Er wurde schließlich mit dem Rettungsheli geborgen.
Ein 24-jähriger niederländischer Staatsbürger startete am Mittwoch gegen 7.45 Uhr vom Parkplatz Echerntal in Hallstatt und wanderte zu Fuß über den markierten Wanderweg zum Wiesberghaus. Nach einer kurzen Rast beschloss er als Rückweg über den Vorderen Hirlatz nach Hallstatt abzusteigen. Zur Navigation verwendete er laut eigenen Angaben eine App. Beim Abstieg über den unmarkierten Steig rutschte der Niederländer auf einer Seehöhe von etwa 740 Meter aus, überschlug sich durch felsdurchsetztes Gelände und kam nach etwa 50 Meter zu liegen.
Gewitterzelle bremste Helieinsatz
Daraufhin setzte der Wanderer den Bergrettungsnotruf ab. Der Bergrettungsdienst Hallstatt begab sich zum Unfallort und konnte den Mann schwer verletzt, jedoch ansprechbar antreffen. Daraufhin wurde entschieden, den Notarzthubschrauber aus Niederöblarn zum Einsatz hinzuzuziehen. Aufgrund einer vorherrschenden Gewitterzelle musste dieser allerdings noch etwa 15 Minuten mit dem Start warten.
In Vakuummatratze stabilisiert
In der Zwischenzeit wurde der verletzte Bergsteiger medizinisch erstversorgt und in einer Vakuummatratze stabilisiert. Wenig später wurden der Notarzt sowie ein Flugretter mittels Seilwinde vom Hubschrauber abgeseilt. Der Hubschrauber musste auf der Badeinsel in Hallstatt zwischenlanden. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurde der 24-Jährige in das Klinikum Schärding geflogen.
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