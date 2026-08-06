Junger Wanderer rutschte bei Abstieg 50 Meter ab

Ein 24-jähriger niederländischer Staatsbürger startete am Mittwoch gegen 7.45 Uhr vom Parkplatz Echerntal in Hallstatt und wanderte zu Fuß über den markierten Wanderweg zum Wiesberghaus. Nach einer kurzen Rast beschloss er als Rückweg über den Vorderen Hirlatz nach Hallstatt abzusteigen. Zur Navigation verwendete er laut eigenen Angaben eine App. Beim Abstieg über den unmarkierten Steig rutschte der Niederländer auf einer Seehöhe von etwa 740 Meter aus, überschlug sich durch felsdurchsetztes Gelände und kam nach etwa 50 Meter zu liegen.