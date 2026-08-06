230 PS! 13-Jährige schrieb im Autocross Geschichte

PS-Teenie Sophie Scheuchenpflug fährt im Autocross gegen Erwachsene und liegt in der Meisterschaft sogar auf Rang drei. Nun sorgte sie für ein weiteres Ausrufezeichen und fuhr erstmals einen 1600 ccm Buggy mit 230 PS. Das Gefährt musste für die 13-Jährige aus St. Peter angepasst werden.
Andere Mädels in ihrem Alter träumen von einem neuen Handy oder Klamotten. Für Sophie Scheuchenpflug ging aber mit einem 230 PS starken Gefährt ein Traum in Erfüllung. „Ihre Augen haben geglänzt“, lacht Mama Melanie, nachdem ihre Tochter mit gerade einmal 13 Jahren beim Autocross-Staatsmeisterschaftslauf in Oberrakitsch einen 1600 ccm Allradbuggy, mit dem normalerweise nur Erwachsene Vollgas geben, lenken durfte. Womit Sophie auch die erste Fahrerin überhaupt ist, die in Österreich mit so einer Power unter der Haube bei einem offiziellen Rennen am Start stand.
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