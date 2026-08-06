Fahrrad-Diebe wurden auf frischer Tat ertappt

Eine aufmerksame Anrainerin überführte in Walding zwei Fahrrad-Diebe. Die Frau beobachtete die beiden Männer, als sie bei mehreren Fahrrädern versuchten, die Schlösser aufzubrechen. Die Polizisten konnten sie dank der guten Personenbeschreibung rasch festnehmen.
Eine Anrainerin wählte am Mittwoch gegen 21.15 Uhr den Notruf und gab an, dass sie gerade im Bereich eines Mehrparteienhauses und des Bahnhofes in Walding zwei ihr unbekannte Männer beobachten konnte, welche mehrmals versucht hätten, Fahrradschlösser aufzubrechen. Nach kurzer Fahndung konnten die Polizisten zwei auf die Personenbeschreibung passende Männer anhalten und kontrollieren.
Dabei handelte es sich um zwei rumänische Staatsbürger, 41 und 44 Jahre alt. Im Rucksack eines der Verdächtigen wurden ein Bolzenschneider sowie weiteres Einbruchswerkzeug sichergestellt. Die Männer wurden festgenommen.
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