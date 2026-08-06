Fahrrad-Diebe wurden auf frischer Tat ertappt

Eine Anrainerin wählte am Mittwoch gegen 21.15 Uhr den Notruf und gab an, dass sie gerade im Bereich eines Mehrparteienhauses und des Bahnhofes in Walding zwei ihr unbekannte Männer beobachten konnte, welche mehrmals versucht hätten, Fahrradschlösser aufzubrechen. Nach kurzer Fahndung konnten die Polizisten zwei auf die Personenbeschreibung passende Männer anhalten und kontrollieren.