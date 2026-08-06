Dem Plastikmüll werden klingende Beats entlockt

Sie werden ja bei der Ars Electronica dabei sein. Was bereiten Sie vor?

Mein neues Musikvideo „Rise“, welches vor kurzem in einem Wald in Hellmonsödt gedreht worden ist. Die Kostüme stammen von der Designerin Maryana Steshenko. Das Video ist für mich auch eine Hommage an die Natur – ich bin sehr naturverbunden. Und „Rise“ bedeutet für mich zugleich Erneuerung, Wiederauferstehung, Neubeginn und pure Lust: „My fire will burn again.“