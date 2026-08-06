Den Freiluftsommer in seiner Reinkultur erleben

Nicht nur die Temperaturen sind für die Oberösterreicher an diesem Wochenende ein Grund, den Weg nach draußen zu suchen. Es warten einige Highlights an der frischen Luft wie beispielsweise das Free Tree Open Air in Taiskirchen oder Classic Pure in Schwertberg. Wer gerne staunen möchte, der ist in Traun bzw. Grieskirchen bei der Oldtimer-Rallye sowie bei „Donau in Flammen“ in Ottensheim genau an der richtigen Stelle!