Kleine Gemeinde mit großem Müll geht vor Gericht

Deponie muss geräumt werden

„59.000 Tonnen Altreifen verschwinden nicht, nur weil man Erde darüber schüttet und regelmäßig nachschaut. Das ist keine Sanierung. Damit wird ein Umweltproblem an unsere Kinder und Enkel weitergereicht.“ Auch für Umweltanwalt Martin Donat gibt es nur einen richtigen Weg, wie er gegenüber der „Krone“ betont: „Ich glaube, aufgrund des Symbolcharakters gibt es keine andere Möglichkeit, als die Deponie zu räumen. Auch wenn es hundert Jahre dauert – die Botschaft, die man senden muss, ist, dass wenn in der Vergangenheit ein Blödsinn passiert ist, müssen wir ihn sanieren und nicht einfach zudecken.“