Jetzt ist fix, was am Donauufer entstehen wird

Erster Schritt der Aufwertung

Für Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger ist das Projekt hingegen erst der Auftakt einer größeren Entwicklung: „Die Neugestaltung der Uferkante ist aus meiner Sicht ein wichtiger erster Schritt, um das Donauufer aufzuwerten und mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen. Gleichzeitig ist klar, dass die Entwicklung damit nicht abgeschlossen ist und auch eine Begrünung des Jahrmarktareals erfolgen muss. „Ziel ist es, dass wir diesen eigentlich schönsten Ort von Linz den Menschen wieder zurückgeben.“