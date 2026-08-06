Was soll aus der ehemaligen Konditorei werden?

Keiner der vier Interessenten für die Konditorei Baumgartner an der Esplanade in Gmunden (OÖ) konnte vollständige Unterlagen vorlegen. Das Bewerbungsverfahren wird deshalb neu durchgeführt, endet am 31. Oktober 2026.
Die Suche nach einem neuen Pächter für die Konditorei Baumgartner an der Esplanade in Gmunden geht weiter. Nachdem der Pachtvertrag für das Gebäude (die „Krone“ berichtete) 2027 ausläuft, ist die Stadt bemüht, einen neuen Inhaber zu finden. Die Bewerbungsfrist endete am 3. Juni, nur vier Interessenten – darunter auch der jetzige Pächter – haben sich gefunden. Jedoch konnte keiner davon vollständige Unterlagen vorlegen, heißt es aktuell aus dem Rathaus. Die Familie Baumgartner hat bis 31. Oktober 2027 einen gültigen Baurechtsvertrag. Was aus der Konditorei werden soll, obliegt dem neuen Pächter.
„Einer der attraktivsten Standorte Österreichs“
„Ich wünsche mir ein architektonisches Schmuckkästchen, einen Betrieb mit hochwertiger Küche oder eine Konditorei, möglichst mit breitem Sortiment, wo für alle etwas dabei ist. Aber es wird sicher kein Nachtclub werden“, so Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP), für den der Platz an der Esplanade zu den attraktivsten Standorten in ganz Österreich zählt, ihm deshalb auch das Konzept besonders wichtig ist. Dass es bis dato nur vier Interessenten gab, ist für den Stadtchef verständlich: „In wirtschaftlich schwierigen Zeiten haben wir nicht mehr erwartet.“ Auch, dass es für mindestens ein Jahr ein Leerstand sein wird. Denn das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Ob ein Neubau oder eine Generalsanierung geplant ist, ist dem neuen Pächter vorbehalten. Die Bewerbungsfrist läuft bis 31. Oktober. Wer den Zuschlag erhält, entscheidet eine Jury.
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