Autolenker (81) starb nach Kollision mit Linienbus

Großaufgebot an Einsatzkräften

Vier Feuerwehren, Polizei und mehrere Rettungsfahrzeuge eilten zum Unfallort. Der Pkw wurde durch die Wucht des Anpralls in den Straßengraben geschleudert, der Lenker (81) aus Linz war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde vor Ort reanimiert. Doch die Verletzungen waren zu schwer, er starb noch an der Unfallstelle.