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Im Wagen eingeklemmt

Autolenker (81) starb nach Kollision mit Linienbus

Oberösterreich
06.08.2026 18:13
Der Unfalllenker musste von der Feuerwehr befreit werden.
Der Unfalllenker musste von der Feuerwehr befreit werden.(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER, Krone KREATIV)
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Von Krone Oberösterreich

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war Donnerstagabend in Bad Leonfelden im Einsatz. Aus noch unklarer Ursache waren ein Auto und ein Linienbus kollidiert. Für den Pkw-Lenker kam jede Hilfe zu spät – er verstarb noch am Unfallort.

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Kurz nach 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf der B 126 im Bereich Unterstiftung im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden gerufen. Dort war aus noch unklarer Ursache ein Auto mit einem Linienbus kollidiert – laut ersten Informationen sollen sich 20 Personen im Bus befunden haben.

Großaufgebot an Einsatzkräften
Vier Feuerwehren, Polizei und mehrere Rettungsfahrzeuge eilten zum Unfallort. Der Pkw wurde durch die Wucht des Anpralls in den Straßengraben geschleudert, der Lenker (81) aus Linz war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde vor Ort reanimiert. Doch die Verletzungen waren zu schwer, er starb noch an der Unfallstelle.

Psychologische Betreuung notwendig
Der Bus kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Laut ersten Informationen wurden zwei weitere Personen leicht verletzt. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes wurde angefordert, um Zeugen und Ersthelfer zu betreuen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden.

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