Lebenslange Haft nach Auto-Anschlag in München

Der Vorfall hatte sich im Februar 2025 ereignet. Der junge Mann fuhr mit einem Auto von hinten in die friedliche Demonstration einer Gewerkschaft. Dabei wurden eine Frau und ihre zweijährige Tochter so schwer verletzt, dass sie wenig später starben. „Die Tathandlung war, man muss es so deutlich sagen, auf die Vernichtung von Menschenleben angelegt“, hatte einer der beiden Vertreter der Bundesanwaltschaft in seinem Plädoyer gesagt. Die Attacke habe in der Wahrnehmung des Angeklagten dem Willen Allahs entsprochen und sei eine gebotene Reaktion auf das Handeln der USA und anderer westlicher Staaten in Gaza und Afghanistan gewesen.