Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste

Kind (2) ums Leben gekommen

Bei dem Auto-Anschlag auf die Demonstration der Gewerkschaft Verdi kamen eine Mutter und ihre erst zwei Jahre alte Tochter ums Leben. 44 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Er habe noch versucht, der Mutter zu helfen, sagte der Polizist vor dem Oberlandesgericht München. Die Frau sei zunächst noch ansprechbar, aber sehr schwer am Kopf verletzt gewesen. Von dem Kind habe er kein Lebenszeichen mehr wahrnehmen können. Der Kinderwagen sei „dem Erdboden gleich“ gewesen.