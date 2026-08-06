25-jähriger Mann in Park gezerrt und ausgeraubt

Ein 25-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag von zwei bislang unbekannten Tätern in einem Wiener Park mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Die Männer erbeuteten Bargeld und Kopfhörer, bevor sie flüchteten. Die Polizei ermittelt.
Ein 25-jähriger Mann ist Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 0.30 Uhr in der Canevalestraße im Bezirk Liesing zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von zwei bislang unbekannten Männern von hinten gepackt und in einen nahegelegenen Park gezerrt wurde.
Dort bedrohten die beiden Tatverdächtigen ihr Opfer mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Der 25-Jährige übergab den Männern Bargeld sowie seine Kopfhörer.
Täter, aber auch Opfer flüchteten
Nach der Tat flüchteten sowohl das Opfer als auch die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.
Die Ermittlungen zur Ausforschung der beiden Tatverdächtigen laufen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu den Tätern geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.
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