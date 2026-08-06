25-jähriger Mann in Park gezerrt und ausgeraubt

Ein 25-jähriger Mann ist Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 0.30 Uhr in der Canevalestraße im Bezirk Liesing zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von zwei bislang unbekannten Männern von hinten gepackt und in einen nahegelegenen Park gezerrt wurde.