Wohnhäuser wurden Raub der Flammen: Vier Verletzte

Alarm für zwölf Feuerwehren im Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ): In Margarethen am Moos brach in einem Wohnhaus ein Brand aus. Die Flammen griffen rasch auf ein Nachbarhaus über, auch ein drittes Haus wurde beschädigt. Hitze, Wind und Trockenheit machten den Löschkräften zu schaffen. Vier Personen wurden verletzt.
Der Brand war am Dienstagnachmittag von einem Zubau ausgegangen und hatte rasch das dazugehörige Wohnhaus erfasst. Durch die Wetterbedingungen – Temperaturen um 40 Grad, Trockenheit und starker Wind – konnte sich das Feuer binnen kürzester Zeit ausbreiten und griff auf das Dach eines zweiten Wohnhauses sowie auf Bäume und Büschen in den Gärten über.
Wasserversorgung schwierig
Auch ein drittes Haus wurde von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen, ein vollständiges Übergreifen konnten die Einsatzkräfte aber in allerletzter Sekunde verhindern. Gefordert waren die 140 Feuerwehrleute vor allem durch die extreme Hitze sowie die schwierige Löschwasserversorgung. Diese wurde mittels Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen sowie einer 400 Meter langen Schlauchleitung zu einem Bewässerungsteich sichergestellt. Auch ein Löschfahrzeug des Flughafens Schwechat unterstützte bei der Brandbekämpfung.
Brandursache noch unklar
Um das Feuer gezielt von Drehleitern ablöschen zu können, musste das Dach geöffnet werden. Zu den Brandherden im Inneren der Gebäude konnten die Löschtrupps wegen zu großer Gefahr vorerst nicht vordringen.
Vier Personen erlitten bei dem Großbrand Verletzungen, darunter auch ein Feuerwehrmann. Die Brandursache steht noch nicht fest, Brandermittler der Polizei haben die Arbeit aufgenommen.
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