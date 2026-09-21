„Fans werden sich beim Nationalteam Augen reiben“

Eine neue Folge „Krone oder Kasperl“! Thema bei Alexander Hofstetter und Anatol Szadeczky: Österreichs Davis-Cup-Erfolg, Pedro Acostas Premierensieg in Spielberg, der Erfolgslauf des SK Rapid sowie der Umbruch im Nationalteam. Gute Unterhaltung mit dem Video (siehe oben)!