Regierung einigt sich bei Gipfel auf Miliz-Dauer

Koalition geht auf die FPÖ zu

Wie die „Krone“ aus Verhandlerkreisen erfuhr, konnte man sich in der Koalition zumindest einmal auf die Aufteilung der Milizübungen einigen. Beim „6+3“-Modell war stets offen, in welchem Zeitraum die dreimonatigen Übungen zu absolvieren sein werden. Jetzt ist die Aufteilung klar: Ein Monat soll direkt im Anschluss absolviert werden, wodurch der Wehrdienst künftig praktisch sieben Monate dauern wird. Die anderen beiden Monate bzw. 60 Tage sind dann erst binnen zehn Jahren zu absolvieren.