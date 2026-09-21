Drogenlenker krachte gegen Mauer und rammte Auto

Ereignet hat sich der Unfall auf der L37 Thierseestraße. Gegen 14.15 Uhr war der 32-Jährige von Landl kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als sein Wagen in einer Rechtskurve plötzlich von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Das Auto wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und krachte gegen eine Mauer auf der gegenüberliegenden Seite.