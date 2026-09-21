Drogenlenker krachte gegen Mauer und rammte Auto

Spektakulärer Unfall am Sonntagnachmittag im Tiroler Thiersee: Ein 32-jähriger Einheimischer verlor die Kontrolle über sein Auto, krachte zunächst gegen eine Leitplanke und anschließend gegen eine Mauer. Danach kam es noch zum Frontalcrash mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Unfall forderte zwei Verletzte – der mutmaßliche Verursacher stand unter Drogen.
Ereignet hat sich der Unfall auf der L37 Thierseestraße. Gegen 14.15 Uhr war der 32-Jährige von Landl kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als sein Wagen in einer Rechtskurve plötzlich von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Das Auto wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und krachte gegen eine Mauer auf der gegenüberliegenden Seite.
Doch damit nicht genug: In weiterer Folge stieß der Wagen frontal mit dem Pkw einer 53-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Augsburg zusammen.
Beeinträchtigter Lenker zunächst nicht ansprechbar
Der 32-Jährige sei nach dem Unfall zunächst nicht ansprechbar gewesen und wies laut Polizei deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung auf. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte im Fahrzeug zudem „verdächtige Gegenstände und eine Substanz“. „Ein Drogenschnelltest verlief positiv“, heißt es vonseiten der Exekutive.
Eine spätere klinische Untersuchung durch einen Arzt habe schließlich die Fahruntauglichkeit des Mannes bestätigt.
Beide Lenker erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Während die 53-Jährige das Spital bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte, musste der 32-Jährige stationär aufgenommen werden.
Landesstraße rund zwei Stunden gesperrt
Für die Bergungsarbeiten blieb die L37 bis etwa 16.15 Uhr komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde über die L30 eingerichtet.
Im Einsatz standen neben Rettung und Notarzt auch die Freiwillige Feuerwehr Thiersee mit rund 40 Kräften sowie zwei Polizeistreifen.
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