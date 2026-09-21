Mamdani ruft zu Protesten gegen Netanyahu auf

Am heutigen Montag ist jetzt ein Treffen von Mamdani und Trump in New York geplant. Es werde um Themen gehen, die die Stadt und ihre Einwohnerinnen und Einwohner betreffen, hieß es aus dem Büro des Bürgermeisters. Trump hatte den Demokraten mehrfach als „Kommunisten“ bezeichnet und damit gedroht, Bundesmittel für die Stadt einzubehalten. Auch Mamdani kritisierte den US-Präsidenten im Wahlkampf immer wieder. Vergangene Treffen verliefen jedoch ohne größere Auseinandersetzungen.