Trump: Triumphbogen soll zum Militärkomplex werden

„Wird nirgendwo auf der Welt etwas Vergleichbares geben“

Auf seiner Plattform „Truth Social“ schrieb Trump, der Komplex solle die Unterbringung „einer großen Zahl von Drohnen sowie Scharfschützen sowohl auf dem Dach, als auch auf dem Vorplatz“ ermöglichen. Er fügte hinzu: „Es wird nirgendwo auf der Welt eine solche Anlage geben. Von den 59 wichtigsten Städten und Hauptstädten ist Washington, D.C., DIE EINZIGE AUF DER WELT, DIE KEINEN TRIUMPHBOGEN BESITZT, aber nun wird es einen geben, und zwar den mit Abstand großartigsten von allen!“