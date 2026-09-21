Lagerung von Drohnen
Trump: Triumphbogen soll zum Militärkomplex werden
US-Präsident Donald Trump plant in Washington einen riesigen Triumphbogen zu errichten – die „Krone“ berichtete. Jetzt teilte er Einzelheiten über das Projekt mit. Er will das Bauwerk in einen Militärkomplex umwandeln, in dem auch Drohnen und Scharfschützenmunition gelagert werden können.
Trump habe einer „dringenden Bitte“ der Streitkräfte zugestimmt, das Bauwerk nahe dem Nationalfriedhof Arlington für die Unterbringung und den Einsatz von Drohnen sowie Scharfschützenmunition zu nutzen, sagte verkündete er am Sonntag. Als Grund nannte der Präsident Sicherheitserwägungen, ohne konkrete Bedrohungen zu erwähnen.
„Wird nirgendwo auf der Welt etwas Vergleichbares geben“
Auf seiner Plattform „Truth Social“ schrieb Trump, der Komplex solle die Unterbringung „einer großen Zahl von Drohnen sowie Scharfschützen sowohl auf dem Dach, als auch auf dem Vorplatz“ ermöglichen. Er fügte hinzu: „Es wird nirgendwo auf der Welt eine solche Anlage geben. Von den 59 wichtigsten Städten und Hauptstädten ist Washington, D.C., DIE EINZIGE AUF DER WELT, DIE KEINEN TRIUMPHBOGEN BESITZT, aber nun wird es einen geben, und zwar den mit Abstand großartigsten von allen!“
Trump sieht keine Gefahr für den Flugverkehr
Trump hatte den Bau eines 76 Meter hohen Bogens anlässlich des 250-jährigen Bestehens der USA angekündigt. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte in der vergangenen Woche erklärt, das Bauwerk stelle keine Gefahr für den Flugverkehr dar, müsse jedoch mit einer ewigen Flamme an der Spitze versehen werden, teilte die Behörde mit.
Projekt sorgte für Kritik
Luftfahrtexperten hatten zuvor wegen der Nähe zum Flughafen Reagan Washington National Sicherheitsbedenken geäußert. Zudem stellen sich Veteranen gegen das Projekt, weil das Bauwerk die historische Sichtachse zwischen dem Lincoln Memorial und dem Friedhof in Arlington zerstöre.
Triumphbogen ist Teil von Trumps Stadtumbau
Das Projekt ist Teil einer umfassenderen Initiative Trumps, das Stadtbild Washingtons umzugestalten. Dazu gehören unter anderem ein neuer Ballsaal für das Weiße Haus, die Renovierung des Wasserbeckens am Lincoln Memorial sowie die Neugestaltung eines Golfplatzes im East Potomac Park.
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