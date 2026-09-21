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In China gelandet?

USA vermissen Fracht mit geheimer Jet-Technologie

Ausland
21.09.2026 11:27
Vermisst werden Teile des Tarnkappenjets F-35.
Vermisst werden Teile des Tarnkappenjets F-35.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Geheime Technik des hochmodernen US-Tarnkappenjets F-35 ist einem Medienbericht zufolge womöglich den Chinesen in die Hände gefallen. Ein Schifftransport mit Teilen des Flugzeugs hätte eigentlich von Australien in die USA gelangen sollen. Doch seit einer Umleitung nach Hongkong gilt die Fracht als vermisst.

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Einem Bericht der Plattform „Politico“ zufolge sollten die F-35-Teile – darunter die Cockpithaube mit der Tarnkappentechnologie – zu Reparaturzwecken in die USA verschifft werden. Warum die Ladung in die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong umgeleitet wurde und wo sie sich derzeit befindet, ist demnach unklar. Im US-Kongress sei dazu eine Untersuchung gestartet worden. Hersteller Lockheed Martin wollte sich nicht dazu äußern und führte Sicherheitsgründe an.

Ein Sprecher des Unternehmens teilte am Wochenende mit, man halte alle Regeln des US-Verteidigungsministeriums ein, die den Transport von Flugzeugteilen beträfen. „Unsere Teams wickeln jede Ladung mit äußerster Sorgfalt und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen ab, um das F-35-Programm und die Sicherheit unserer Verbündeten zu gewährleisten.“

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Für gegnerisches Radar schwer zu entdecken
Die F-35 gilt als das modernste Kampfflugzeug der Welt. Wegen ihrer speziellen Form und Außenbeschichtung sind die F-35-Maschinen für gegnerisches Radar nur schwer zu entdecken. Sie fliegen mit 1,6-facher Schallgeschwindigkeit und können mehr als acht Tonnen an Waffen transportieren, auch Atomwaffen. Infrarotkameras an der Außenhülle nehmen im Flug die Umgebung auf und übertragen die Bilder direkt in den Helm des Piloten, der dadurch einen 360-Grad-Blick bekommt.

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