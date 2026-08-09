Steirischer Unterligist trauert um 19-Jährigen

Seit Jänner 2025 spielte Kaltenbacher für den Verein. „Er war ein geschätzter Teil unserer FC-Gratkorn-Familie. Mit seiner freundlichen Art, seinem Humor und seiner herzlichen Persönlichkeit hat er unsere Mannschaft bereichert und wird uns allen in liebevoller Erinnerung bleiben. Die gemeinsame Zeit mit ihm, auf und neben dem Fußballplatz, werden wir niemals vergessen“, so der Klub.