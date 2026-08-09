Steirischer Unterligist trauert um 19-Jährigen

„In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Spieler und Freund“, schrieb der FC Gratkorn am Samstag auf Instagram. Marco „Kalti“ Kaltenbacher wurde nur 19 Jahre alt.
„Am 5. August 2026 ist unser Kalti im Alter von nur 19 Jahren viel zu früh von uns gegangen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins aus der steirischen Unterliga Mitte.
Seit Jänner 2025 spielte Kaltenbacher für den Verein. „Er war ein geschätzter Teil unserer FC-Gratkorn-Familie. Mit seiner freundlichen Art, seinem Humor und seiner herzlichen Persönlichkeit hat er unsere Mannschaft bereichert und wird uns allen in liebevoller Erinnerung bleiben. Die gemeinsame Zeit mit ihm, auf und neben dem Fußballplatz, werden wir niemals vergessen“, so der Klub.
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