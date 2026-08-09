„Einfach kindisch“: Zoff bei Tour de France Femmes

„Respekt verloren“

„Ich war sehr verärgert, weil mich Gery zu Beginn des Anstiegs absichtlich in Richtung Absperrung abgedrängt hat. Wenn sie sich sportlich messen wollen, dann sollten sie dies auf eine faire Art und Weise machen – und mich nicht in die Absperrung drängen, das ist einfach kindisch“, schimpfte die 31-Jährige. „Aufgrund dieser Aktion habe ich meinen Respekt vor ihnen verloren.“