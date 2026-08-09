„Einfach kindisch“: Zoff bei Tour de France Femmes

Krach nach der vorletzten Etappe der Tour de France Femmes! Nachdem sie auf dem Weg von Sisteron nach Nizza das Gelbe Trikot verloren hatte, erhob die Kasia Niewiadoma schwere Vorwürfe gegen eine Konkurrentin.
Während die Niederländerin Demi Vollering mit dem Tagessieg die Gesamtführung übernahm, musste sich die Polin mit Rang drei zufriedengeben. Dabei habe Vollerings Teamkollegin Celia Gery ihr Händchen im Spiel gehabt, so Niewiadomas Vorwurf nach der Etappe.
„Respekt verloren“
„Ich war sehr verärgert, weil mich Gery zu Beginn des Anstiegs absichtlich in Richtung Absperrung abgedrängt hat. Wenn sie sich sportlich messen wollen, dann sollten sie dies auf eine faire Art und Weise machen – und mich nicht in die Absperrung drängen, das ist einfach kindisch“, schimpfte die 31-Jährige. „Aufgrund dieser Aktion habe ich meinen Respekt vor ihnen verloren.“
Im Zielbereich konfrontierte Niewiadoma ihre Kontrahentin persönlich. Wieso sie das getan habe und ob das Teil des Plans gewesen sei, wollte die Polin von Gery wissen. Vor der finalen Etappe trennen Vollering und Niewiadoma gerade einmal acht Sekunden. Welche Rolle Gery dabei spielen wird, wird sich am Sonntag ab 16 Uhr zeigen.
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