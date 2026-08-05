Zwei Mädchen (16) in Wiener Wohnung vergewaltigt?

Zwei 16 Jahre alte Mädchen sollen von einem 26-jährigen Afghanen in dessen Wohnung im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus vergewaltigt worden sein. Der Verdächtige wurde festgenommen, er verweigert die Aussage. Die Ermittlungen laufen.
Am Dienstag gegen 5 Uhr meldete eine der beiden 16-Jährigen via Polizeinotruf, dass sie und ihre gleichaltrige Freundin in der Wohnung in Fünfhaus vergewaltigt wurden.
Einsatzkräfte der WEGA nahmen den Tatverdächtigen im Stiegenhaus des Wohnhauses fest. Die Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht.
Gemeinsam Drogen konsumiert
Die beiden Mädchen waren bereits mehrere Tage von einer Wohneinrichtung als abgängig gemeldet worden. Sie sollen sich mit anderen Personen in der Wohnung aufgehalten und gemeinsam Drogen konsumiert haben.
Der Verdächtige verweigerte bislang die Aussage, er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen laufen.
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