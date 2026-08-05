Jetzt abstimmen – wir suchen das Tor des Jahres!

Monate voller spektakulärer Treffer, Hunderte eingereichte Traumtore und Tausende abgegebene Stimmen liegen hinter uns. Nun ist der Moment gekommen, auf den das gesamte Fußball-Unterhaus gewartet hat: das große Finale um das Tor der Saison! Der Hinrunden-Sieger Martin Plunser (SV Kematen) trifft auf den frischgebackenen Champion der Rückrunde, Patrick Krammer (SCU Emmersdorf). Doch nur einer von ihnen wird zum Sieger der Saison gekrönt.
Wer hat das allerbeste Tor des gesamten Fußballjahres erzielt? War es Martin Plunser oder doch Patrick Krammer? Doch wer sind die beiden überhaupt?
Die Turniersieger im Gigantenduell:
Triff deine Entscheidung und kröne den Champion! Das Voting läuft bis kommenden Dienstag, 11. August um 17 Uhr.
Hier geht es zur Abstimmung:
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