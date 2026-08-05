Jetzt abstimmen – wir suchen das Tor des Jahres!

Monate voller spektakulärer Treffer, Hunderte eingereichte Traumtore und Tausende abgegebene Stimmen liegen hinter uns. Nun ist der Moment gekommen, auf den das gesamte Fußball-Unterhaus gewartet hat: das große Finale um das Tor der Saison! Der Hinrunden-Sieger Martin Plunser (SV Kematen) trifft auf den frischgebackenen Champion der Rückrunde, Patrick Krammer (SCU Emmersdorf). Doch nur einer von ihnen wird zum Sieger der Saison gekrönt.