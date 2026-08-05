Terror-Teenie (14) weiter in Untersuchungshaft

Die für Mittwoch angesetzte Haftprüfungsverhandlung wurde abberaumt, da die Verteidigung des Jugendlichen auf eine Durchführung verzichtet habe, sagte die Sprecherin des Innsbrucker Landesgerichts, Birgit Fink, zur APA. Daher verlängere sich die Untersuchungshaft bis vorerst 7. September.

Über Anschlagspläne ausgetauscht

Als Haftgründe waren Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr angenommen worden. Wie aus Ermittlerkreisen in Erfahrung zu bringen war, soll sich der mutmaßlich Rechtsextreme über einen Messenger-Dienst mit einem Gleichgesinnten über Anschlagspläne ausgetauscht haben.