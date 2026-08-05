Frau in Kopf geschossen: Christian F. am Tatort

Viele unterschiedliche Aussagen

Die Gründe für das entsetzliche Verbrechen an der Niederösterreicherin liegen bis dato im Dunkeln. Der Steirer machte dazu bislang nämlich immer wieder neue Angaben. Anfangs sprach er in Verhören davon, die Frau hätte ihn wegen seiner „geringen Manneskraft“ verspottet, zuletzt fantasierte er von Mafia-Kreisen, in denen sie verkehrt hätte. Weswegen er zu seinem Besuch bei ihr am 14. Mai eine seiner Waffen mitgenommen hätte. „Zu meinem eigenen Schutz“, wie er vor der Kripo behauptete, und dass er dann die Schüsse „unabsichtlich abgegeben“ habe, „in meiner Panik, meiner Nervosität.“