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Schon in neuem Trikot

„Seid ihr bereit?“ Salah frenetisch empfangen

Fußball International
05.08.2026 12:58
Neues sportliches Abenteuer für Mohamed Salah
Neues sportliches Abenteuer für Mohamed Salah(Bild: AFP/OZAN KOSE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Wechsel von Ägyptens Stürmerstar Mohamed Salah zum türkischen Spitzenklub Trabzonspor rückt immer näher. Der langjährige Angreifer des FC Liverpool ist am Mittwoch am Flughafen in Istanbul eingetroffen.

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Salah war dort bereits in einem Trikot von Trabzonspor zu sehen, das am Dienstagabend die Verhandlungen über einen Transfer bestätigt hatte.

Hunderte Fans begrüßten Salah am Flughafen. „Trabzonspor, seid ihr bereit? Ich kann euch hören. Wir sehen uns bald“, sagte der Angreifer.

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