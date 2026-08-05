„Seid ihr bereit?“ Salah frenetisch empfangen

Der Wechsel von Ägyptens Stürmerstar Mohamed Salah zum türkischen Spitzenklub Trabzonspor rückt immer näher. Der langjährige Angreifer des FC Liverpool ist am Mittwoch am Flughafen in Istanbul eingetroffen.
Salah war dort bereits in einem Trikot von Trabzonspor zu sehen, das am Dienstagabend die Verhandlungen über einen Transfer bestätigt hatte.
Hunderte Fans begrüßten Salah am Flughafen. „Trabzonspor, seid ihr bereit? Ich kann euch hören. Wir sehen uns bald“, sagte der Angreifer.
Mega-Gehalt in der Türkei
Der Offensivmann wird einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Sein zukünftiges Mega-Gehalt: rund 17 Millionen Euro pro Jahr!
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