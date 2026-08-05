Rules Ignored
Swimmers at Their Wits’ End—But the Manager Stepped In
Playing soccer, barbecuing, urinating in the bushes: A group of young men flouted every rule at Ausee in Asten (Upper Austria). Now action has been taken. What did owner Christa Segur-Cabanac come up with, and what do those involved have to say? The “Krone” asked around on site.
The excavators were at work for two days; now the meadow is “covered” with stones weighing several metric tons: Christa Segur-Cabanac has put a stop to a group of young men’s antics with a drastic measure. “To calm the situation,” explains the niece of the late Princess Hohenlohe during the “Krone”’s on-site visit. For a long time, the owner herself tried to find another solution. “I spoke with the young people and got the response: ‘Get lost, old lady, die somewhere else.’ Though I have to say that alcohol was involved, and I suspect they were suffering from a mild case of sunstroke. Besides, an apology followed promptly.” What happened? A group of young men had been occupying a sunbathing area for quite some time and had been flouting all the rules there.
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