Steirer (76) stirbt durch Herzinfarkt am Steuer

Dienstagabend erlitt ein Autolenker in Söding-St. Johann (Steiermark) während der Fahrt einen Herzinfarkt und prallte gegen einen Betonsteher. Mehrere Zeugen eilten sofort zu Hilfe, der 76-Jährige verstarb aber noch an der Unfallstelle. Seine Lebensgefährtin (69) am Beifahrersitz wurde beim Unfall verletzt.
Auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Köppling-Bahn kam Dienstagabend plötzlich ein Auto links von der Straße ab und krachte ungebremst gegen den Betonsteher eines Zauns. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und eilten sofort zum Pkw.
Sie zogen den nicht ansprechbaren Lenker aus dem Auto und zwei Ersthelfer starteten sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Köpping führten die Reanimation unter Einsatz eines Defibrillators bis zum Eintreffen der Notärztin fort.
Vorerkrankung bekannt
Diese konnte allerdings trotz offenbar optimaler Rettungskette nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen. Nach medizinischer Einschätzung und Angaben von Angehörigen hatte der Mann aufgrund einer Vorerkrankung noch am Steuer einen Herzstillstand erlitten.
Die Lebensgefährtin (76) des Steirers saß am Beifahrersitz und erlitt durch die Auslösung des Airbags Verletzungen im Brustbereich; sie wurde in ein Spital eingeliefert.
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