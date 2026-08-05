Steirer (76) stirbt durch Herzinfarkt am Steuer

Dienstagabend erlitt ein Autolenker in Söding-St. Johann (Steiermark) während der Fahrt einen Herzinfarkt und prallte gegen einen Betonsteher. Mehrere Zeugen eilten sofort zu Hilfe, der 76-Jährige verstarb aber noch an der Unfallstelle. Seine Lebensgefährtin (69) am Beifahrersitz wurde beim Unfall verletzt.