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Ouschan scheidet auch bei 10-Ball-WM früh aus

Sport-Mix
05.08.2026 08:57
Jasmin Ouschan
Jasmin Ouschan(Bild: Matt Porinsky)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Kärntnerin Jasmin Ouschan ist auch bei der 10-Ball-Billard-WM in Rom im Achtelfinale ausgeschieden. 

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Die Weltranglistenzweite unterlag der Belarussin Margarita Fefilowa am Dienstag 1:3 und belegte den geteilten neunten Rang.

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