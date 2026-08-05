Straße von Hormuz: USA und Iran kurz vor Einigung

Bei weiterer Blockade wird Iran „sehr hart getroffen“

Vom Weißen Haus oder anderen US-Behörden gab es zunächst keine Stellungnahme. Von Reportern auf den Medienbericht angesprochen, erklärte der US-Präsident aber, es könnte passieren, dass die Meerenge am Mittwoch geöffnet wird – oder am darauffolgenden Tag. Er sprach von Fortschritten. Dem Sender Fox News sagte der Republikaner in einem Interview außerdem, man führe „sehr gute“ Gespräche. Trump stellte der Führung in Teheran unterdessen neuerlich ein Ultimatum: Entweder der Iran öffne die Straße von Hormuz „sehr bald“ oder werde „sehr hart getroffen“.