Europacup: Diese TV-Sender zeigen ÖFB-Klubs live

Für die heimischen Klubs geht in dieser Woche das Europacup-Abenteuer weiter. Wo Sie die Spiele sehen können, verraten wir Ihnen hier.
Für Sturm Graz geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nach den zwei Siegen gegen das schottische Team Heart of Midlothian wartet in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League heute in Istanbul Fenerbahce. Anpfiff ist um 20 Uhr – das Spiel ist live auf ORF 1 zu sehen.
In der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League wird Red Bull Salzburg am Donnerstag im Einsatz sein. Das Hinspiel gegen Pafos beginnt um 19 Uhr – live zu sehen auf ServusTV.
ORF schnappt sich Rapid-Match
Auch Rapids Spiel im Kampf um den Einzug ins Conference-League-Play-off wird im Free-TV zu sehen sein: Die Auswärtspartie in Estland wird bereits um 18 Uhr angepfiffen. Via ORF1 können Sie live mit dabei sein.
Wer überträgt die Austria?
Und die Austria? Hier laufen noch die Verhandlungen, wer das Drittrunden-Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation am Donnerstag gegen Beitar Jerusalem in Ploiesti (Anpfiff um 19.30 Uhr) übertragen wird. Fest steht: Alle Spiele der rot-weißen-roten Vertreter können Sie – wie gewohnt – im sportkrone.at-Liveticker mitverfolgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.