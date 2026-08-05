Europacup: Diese TV-Sender zeigen ÖFB-Klubs live

Wer überträgt die Austria?

Und die Austria? Hier laufen noch die Verhandlungen, wer das Drittrunden-Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation am Donnerstag gegen Beitar Jerusalem in Ploiesti (Anpfiff um 19.30 Uhr) übertragen wird. Fest steht: Alle Spiele der rot-weißen-roten Vertreter können Sie – wie gewohnt – im sportkrone.at-Liveticker mitverfolgen.