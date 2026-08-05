Sorgt Oliver Glasner für einen spektakulären Deal in der Premier League? Nottingham Forest hat Manchester-City-Akteur Tijjani Reijnders ins Visier genommen.
Wie die „Daily Mail“ berichtet, stehen die Chancen für Nottingham gar nicht so schlecht. Denn der niederländische Nationalspieler soll einem Wechsel gegenüber aufgeschlossen sein. Ihm winken regelmäßige Einsätze. Zudem könnte der 28-Jährige eine Schlüsselrolle in den Plänen von Oliver Glasner spielen, schreibt das Medium.
Vor einem Jahr war Reijnders für 55 Millionen Euro von AC Milan nach Manchester gewechselt. Nach einem starken Start befand er sich in der Schlussphase der Saison oftmals gar nicht im Kader. Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der bei der WM in allen drei Gruppenspielen in der Startelf stand, ist noch bis 2030 gültig.
Mega-Preisschild
Sein Preisschild soll bei stolzen 70 Millionen Euro liegen. Eine Mega-Summe – wird das Geld am Ende vielleicht doch noch zum Knackpunkt?
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