Sorgt Oliver Glasner für einen spektakulären Deal?

Vor einem Jahr war Reijnders für 55 Millionen Euro von AC Milan nach Manchester gewechselt. Nach einem starken Start befand er sich in der Schlussphase der Saison oftmals gar nicht im Kader. Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der bei der WM in allen drei Gruppenspielen in der Startelf stand, ist noch bis 2030 gültig.