Mehrere Todesopfer bei Raketenangriffen auf Kiew

Die Ukraine griff unterdessen neuerlich ein Logistikzentrum des russischen Online-Händlers Wildberries an. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einem Massenangriff mit Präzisionswaffen, der sich gegen Logistik- und Verteilzentren militärischer Güter gerichtet habe.

Angriff auf Logistikzentrum

In der russischen Region Tula geriet nach Angaben des Gouverneurs bei einem Drohnenangriff ein Logistikzentrum des Versandunternehmens Wildberries in Brand. Ein Mensch wurde verletzt. Die Beschäftigten wurden in Sicherheit gebracht, Lieferströme umgeleitet.