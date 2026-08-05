Kriselnde Lenzing: Weniger Umsatz, mehr Gewinn

Sparprogramme

Das neue Strategieprogramm namens „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ ist darauf ausgerichtet, das Nonwovens-Geschäft auszubauen und im Textilgeschäft auf Premium-Marktsegmente wie Tencel zu setzen. Auch das Zellstoff- und Bioraffineriegeschäft soll weiter gestärkt werden. Damit soll das Unternehmen profitabler und resilienter werden. Gleichzeitig zieht sich der Konzern aus dem Geschäft mit Standardfasern für Textilanwendungen zurück. Im Geschäftsjahr 2025 seien durch Effizienzmaßnahmen bereits über 200 Millionen Euro eingespart worden. Weitere 120 Millionen Euro sollen bis Ende 2027 ergebniswirksam werden. Es ist bereits das dritte Sparprogramm, das sich die Lenzing seit 2022 verordnet hat.