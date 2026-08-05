Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Sommer-Style

Kronprinzessin Leonor begeistert mit Traumlocken

Royals
05.08.2026 08:44
Beim ersten gemeinsamen Auftritt der spanischen Königsfamilie während ihres Sommerurlaubs auf ...
Beim ersten gemeinsamen Auftritt der spanischen Königsfamilie während ihres Sommerurlaubs auf Mallorca, zog besonders Kronprinzessin Leonor mit ihrem neuen Locken-Style alle Blicke auf sich.(Bild: EPA/BALLESTEROS)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die spanische Königsfamilie genießt derzeit ihren traditionellen Sommerurlaub auf der Balearischen Insel Mallorca. Neben offiziellen Terminen nutzen König Felipe (58), Königin Letizia (53), ihre beiden Töchter, Kronprinzessin Leonor (20) und Infantin Sofía (19), gemeinsam mit ihrer Großmutter Altkönigin Sofia (87) die Zeit vor allem für entspannte Abende außerhalb der Palastmauern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Beim Empfang für Vertreter der balearischen Gesellschaft im Marivent-Palast auf Mallorca stand jedoch eine ganz besonders im Rampenlicht: Prinzessin Leonor.

Style-Highlight in leuchtendem Batikmuster & Locken
Die spanische Thronfolgerin entschied sich für ein figurbetontes, Sommerkleid mit einem kräftigen Batikmuster in Rot, Orange und Blau, das perfekt zu den warmen Abendtemperaturen der Mittelmeerinsel passte. Kombiniert mit dezenter Bräune und entspannten Sandalen versprühte Leonor mühelose Eleganz.

Ein besonderer Hingucker war dabei ihre Frisur: Statt ihrer gewohnten glatten Haare präsentierte sich die Prinzessin mit voluminösen, sanft fallenden Locken („Tumbling Curls“), die ihren Look perfekt abrundeten.

Statt ihrer gewohnten glatten Haare präsentierte sich die Prinzessin mit voluminösen, sanft ...
Statt ihrer gewohnten glatten Haare präsentierte sich die Prinzessin mit voluminösen, sanft fallenden Locken („Tumbling Curls“), die ihren Look perfekt abrundeten.(Bild: EPA/BALLESTEROS)

Stil-Vorbild Königin Letizia
Dass Rot eine der absoluten Lieblingsfarben von Königin Letizia ist, ist unter Fashion-Experten längst bekannt. Mit der Farbwahl setzt Leonor ein klares Modesignal und zeigt, wie sehr sie von ihrer Mutter inspiriert wird. Dennoch bringt die 20-Jährige stets eine eigene, moderne Note in ihre Outfits ein.

Auch Infantin Sofía sowie Königin Letizia und Altkönigin Sofia zeigten sich in luftigen Sommerlooks, während König Felipe im legeren Hemd die entspannte Atmosphäre komplettierte.

Lesen Sie auch:

Kronprinzessin Leonor bewies im Cockpit eines Kampfjets echte Nerven.
Royal im Cockpit
Leonor hob zum ersten Übungsflug im Kampfjet ab
Royal im Cockpit
Leonor hob zum ersten Übungsflug im Kampfjet ab
Prinzessin Leonor wagte während ihrer Militärausbildung als erster spanischer Royal einen ...
Toughe Prinzessin
Leonor schreibt mit Fallschirmsprung Geschichte!
Toughe Prinzessin
Leonor schreibt mit Fallschirmsprung Geschichte!
Spaniens König Felipe VI. und Kronprinzessin Leonor heben gemeinsam an Bord von zwei Pilatus ...
Kampfjet-Flug mit Papa
Hier platzt Felipe vor Stolz auf Tochter Leonor!
Kampfjet-Flug mit Papa
Hier platzt Felipe vor Stolz auf Tochter Leonor!
Königin Letizia zog beim Atlàntida Film Fest alle Blicke auf sich. Erfahren Sie, mit welchem ...
Außergewöhnlich fit
Königin Letizia: Das Geheimnis ihrer Mega-Muskeln
Außergewöhnlich fit
Königin Letizia: Das Geheimnis ihrer Mega-Muskeln
Bereits Tradition: Sobald die Temperaturen steigen, greift Königin Letizia zu ihren geliebten ...
Royaler Schuh-Fimmel
Diese Schuhe trägt Königin Letizia jeden Sommer
Royaler Schuh-Fimmel
Diese Schuhe trägt Königin Letizia jeden Sommer
Letizia präsentierte sich beim WM-Finale in New York in einem wunderschönen roten Kleid.
Königin zeigt Farbe
Darum kam Letizia zum WM-Finale in Rot
Königin zeigt Farbe
Darum kam Letizia zum WM-Finale in Rot

Ein arbeitsreicher Sommer für die Kronprinzessin
Der Sommerurlaub auf Mallorca bietet für Leonor eine wohlverdiente Auszeit. Die Thronfolgerin hat ein intensives Jahr hinter sich: An der Luftfahrtakademie in San Javier (Murcia) absolviert sie derzeit ihren dritten militärischen Ausbildungslehrgang. Im Mai hatte sie ihren ersten Trainingsflug in einem Kampfjet.

König Felipe VI., Königin Letizia sowie die Prinzessinnen Leonor und Sofía zeigen sich gemeinsam ...
König Felipe VI., Königin Letizia sowie die Prinzessinnen Leonor und Sofía zeigen sich gemeinsam mit Königin Sofía beim Empfang für Vertreter der balearischen Gesellschaft im Marivent-Palast auf Mallorca.(Bild: EPA/BALLESTEROS)
Während die Königin auf strahlendes Weiß setzte, zeigten sich ihre Töchter in Kleidern mit ...
Während die Königin auf strahlendes Weiß setzte, zeigten sich ihre Töchter in Kleidern mit farbenfrohen Batik-Mustern, Altkönigin Sofia trug ein Kleid mit Blumenmuster.(Bild: EPA/BALLESTEROS)

Im Juni hob sie Seite an Seite mit ihrem überaus stolzen Papa, König Felipe ab, der in einem Jet neben ihr flog. Umso mehr scheint die Thronfolgerin die freien Tage im Kreise ihrer Familie zu genießen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
05.08.2026 08:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
161.268 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
156.108 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
143.955 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2915 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1481 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Royals
Neuer Sommer-Style
Kronprinzessin Leonor begeistert mit Traumlocken
„Sind total verliebt“
Prinzessin Eugenie freut sich über ein Mädchen
Happy Birthday
„Ex-Royal“ Meghan feiert ihren 45. Geburtstag
Außergewöhnlich fit
Königin Letizia: Das Geheimnis ihrer Mega-Muskeln
Gut gelaunt
Hier tritt Prinzessin Isabella ihren Wehrdienst an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf