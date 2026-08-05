Kronprinzessin Leonor begeistert mit Traumlocken

Die spanische Königsfamilie genießt derzeit ihren traditionellen Sommerurlaub auf der Balearischen Insel Mallorca. Neben offiziellen Terminen nutzen König Felipe (58), Königin Letizia (53), ihre beiden Töchter, Kronprinzessin Leonor (20) und Infantin Sofía (19), gemeinsam mit ihrer Großmutter Altkönigin Sofia (87) die Zeit vor allem für entspannte Abende außerhalb der Palastmauern.
Beim Empfang für Vertreter der balearischen Gesellschaft im Marivent-Palast auf Mallorca stand jedoch eine ganz besonders im Rampenlicht: Prinzessin Leonor.
Style-Highlight in leuchtendem Batikmuster & Locken
Die spanische Thronfolgerin entschied sich für ein figurbetontes, Sommerkleid mit einem kräftigen Batikmuster in Rot, Orange und Blau, das perfekt zu den warmen Abendtemperaturen der Mittelmeerinsel passte. Kombiniert mit dezenter Bräune und entspannten Sandalen versprühte Leonor mühelose Eleganz.
Ein besonderer Hingucker war dabei ihre Frisur: Statt ihrer gewohnten glatten Haare präsentierte sich die Prinzessin mit voluminösen, sanft fallenden Locken („Tumbling Curls“), die ihren Look perfekt abrundeten.
Stil-Vorbild Königin Letizia
Dass Rot eine der absoluten Lieblingsfarben von Königin Letizia ist, ist unter Fashion-Experten längst bekannt. Mit der Farbwahl setzt Leonor ein klares Modesignal und zeigt, wie sehr sie von ihrer Mutter inspiriert wird. Dennoch bringt die 20-Jährige stets eine eigene, moderne Note in ihre Outfits ein.
Auch Infantin Sofía sowie Königin Letizia und Altkönigin Sofia zeigten sich in luftigen Sommerlooks, während König Felipe im legeren Hemd die entspannte Atmosphäre komplettierte.
Ein arbeitsreicher Sommer für die Kronprinzessin
Der Sommerurlaub auf Mallorca bietet für Leonor eine wohlverdiente Auszeit. Die Thronfolgerin hat ein intensives Jahr hinter sich: An der Luftfahrtakademie in San Javier (Murcia) absolviert sie derzeit ihren dritten militärischen Ausbildungslehrgang. Im Mai hatte sie ihren ersten Trainingsflug in einem Kampfjet.
Im Juni hob sie Seite an Seite mit ihrem überaus stolzen Papa, König Felipe ab, der in einem Jet neben ihr flog. Umso mehr scheint die Thronfolgerin die freien Tage im Kreise ihrer Familie zu genießen.
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