Kronprinzessin Leonor begeistert mit Traumlocken

Stil-Vorbild Königin Letizia

Dass Rot eine der absoluten Lieblingsfarben von Königin Letizia ist, ist unter Fashion-Experten längst bekannt. Mit der Farbwahl setzt Leonor ein klares Modesignal und zeigt, wie sehr sie von ihrer Mutter inspiriert wird. Dennoch bringt die 20-Jährige stets eine eigene, moderne Note in ihre Outfits ein.